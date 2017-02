"Con fecha 16 de febrero se requirió a la firma Nosis, la totalidad de información que cuente respecto de personas relacionadas a mí, aunque no surgiendo dicha relación de ninguna actuación obrante en los expedientes, por lo que no existe vinculación causal alguna entre el pedido y los antecedentes obrantes. Por esa razón es imposible no sospechar que se están incorporando datos en forma subrepticia e ilegal", sostuvo Freiler en su denuncia.