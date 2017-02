Canicoba Corral criticó a Nisman por la denuncia que había presentado. Sostuvo que el fiscal no le había informado del caso y que no la envió a sorteo. "Ninguna de estas cosas sucedió; lo que me hace dudar de la fehaciencia de esta investigación o de esta denuncia", declaró el juez en enero de 2015. "Me da la sensación de que es una cosa bastante dudosa desde el punto de vista de la legalidad", había dicho Canicoba.