En ese sentido, explicó que si los gremios no aceptan la propuesta, el camino correcto sería hacer más reuniones para llegar a un acuerdo: "Entiendo que están manifestando que no aceptan nuestra propuesta lo cual es parte del ida y vuelta de la negociación paritaria salarial que tiene que ver con una lógica estrictamente gremial. No aceptaron nuestra propuesta y hay que volverse a reunir tanto formal como informalmente, discutir, ver y seguir en eso".