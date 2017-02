El foco está puesto ahora en tres propiedades situadas en la ciudad de Buenos Aires. Todos están afectados a la AFI, pero desde hace tiempo no cumplen funciones para el Estado. "No tiene sentido mantener estos inmuebles, porque no tienen uso y por su historia oscura", explican fuentes gubernamentales a Infobae, en alusión a que hace años todos fueron bunkers muy activos que guardan sombríos secretos de la ex SIDE.