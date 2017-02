"Yo participaba como delegada en las actividades del Colegio Nacional Joaquín V. González -dijo en una entrevista a Infobae Verónica Matta, luego de aquella audiencia-. En esas circunstancias conocí a Alberto Ledo, que hoy está desaparecido. La noche del 16 de julio de 1976 yo ya estaba durmiendo cuando el ruido de unos autos me despertó. Salí por el balcón y vi tres autos con militares armados. Mi viejo me avisó que me buscaban. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con las armas. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: 'No se preocupe, doctor'. Mi papá preguntaba: '¿Pero a dónde la llevan?'. 'No le podemos decir, doctor', respondía este militar jovencito. Mi viejo era abogado e hizo llamar a un vecino para que testifique que me estaban llevando. También recuerdo que le pidió al militar joven que firmara un papel y tengo el recuerdo de que lo firmó. Ese hombre era Milani". Luego dijo: "También lo vi mientras estaba detenida, cuando me trasladaban para un interrogatorio. Siempre que nos trasladaban a los interrogatorios nos vendaban y nos esposaban. Pero mi venda quedó baja y lo pude ver: era el mismo joven militar de mi detención. Milani estaba dentro del centro clandestino de detención. En esos interrogatorios me preguntaron por Ledo".