2. "(Oscar) Aguad actúo conforme a la ley, técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho los expertos, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión de lo que se estaba haciendo. Lo he instruido a Aguad a que volvamos a fojas cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. No sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró".