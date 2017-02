El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y a la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.