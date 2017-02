Se trata de los teléfonos de Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque, el dirigente social Luis D'Elía, el abogado vinculado a los servicios de inteligencia Héctor Yrimina, el presunto agente de inteligencia Allan Bogado, el líder de Quebracho, Fernando Esteche, y el dirigente de la comunidad iraní Jorge Alejandro Khalil. Todos ellos había sido denunciados por Nisman en enero de 2015. Pero Pollicita imputó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido, al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, al ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona. Sobre ellos también se pidió el entrecruzamiento.