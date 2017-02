En la primera conversación, Echegaray le pide "una mano" a Parrilli ya que era inminente su declaración ante Casanello. "El tipo (por el juez) me quiere procesar por nada", le dice el ex auditor a Parrilli. Este lo tranquiliza, asegurando que el juez es "flojito y presionable" y que le pedirá a Julián Álvarez, ex secretario de Justicia, que interceda ante Casanello.