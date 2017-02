En el comienzo de la filmación, explicó por qué debía hacerlo de nuevo. Contó que fue a un Registro de Reincidencia a cinco cuadras de su casa para que le tomen las huellas dactilares de forma digital y le den un certificado: "Cuando Bonadio me citó a hacer lo mismo en Comodoro Py y tuve que ir pese a que me lo podían hacer acá, no me las tomaron bien. Salieron mal. Ni eso siquiera hacen bien. Ahora me notifican que puedo hacerlo con un certificado de reincidencia a cinco cuadras de mi casa".