Volviendo al ranking, Fabio Quetglas, experto en políticas territoriales, cree que "medir es una forma de captación de la realidad y una obligación del Estado, pero se trata de un ejercicio político complejo porque los municipios no operan en el vacío, es obvio que no es lo mismo Tartagal que CABA". Sin embargo, asegura que "la comparabilidad es lo que va evitar los polideportivos vacíos que pululan por todo el país o los centros de salud preparados para municipios de 200 mil personas, donde viven 50 mil, y hay un montón de espacio pero no funciona el equipo de Rayos X. En la Argentina hay demasiado amor a la inauguración y poco interés a lo que se pueda medir".