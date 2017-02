– ¿Qué valoración tiene de la muerte de Alberto Nisman?

– La investigación es un asunto interno de la Argentina. Nosotros no interferimos en un asunto interno. Con Nisman no tenemos una posición respecto de si fue asesinado o se suicidó. Pero tenemos respeto por una persona que tenía su verdad y quería decirla, sabía que había riesgos porque la Argentina tenía una atmósfera diferente, y él no tuvo miedo. El siguió con su verdad y pagó con su vida.