También dio un crudo relato de lo que significa experimentar el combate: "Una noche fui a buscar con dos subordinados a un herido que habíamos dejado atrás. Hacía tres días que no comíamos, cuatro días que estábamos empapados con temperaturas bajo cero y habíamos perdido 10 kilos. Mi jefe me dijo que no vaya porque era el único oficial vivo que quedaba en la compañía. Pero pensé que si no íbamos perderíamos ese vínculo, que fue lo que nos mantuvo vivos 78 días. Íbamos a empezar a pensar que nadie nos iría a buscar si caíamos heridos".