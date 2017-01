"Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, 'es un espanto'- Pero de verdad, ¿se sorprenden?", reflexionó la ex Presidente en las redes sociales, sobre los dichos del titular de la Aduana, quien el domingo por la noche señaló que no cree que "haya existido un plan sistemático para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento".