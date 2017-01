"Me han entusiasmado las medidas que el presidente Macri ha tomado desde que asumió sus funciones para integrar a la Argentina cada vez más en la economía global y para mejorar la relación bilateral con EE.UU.", dijo el senador Kaine. "Es importante que la nueva gestión continúe fortaleciendo nuestros lazos económicos y de defensa con Argentina, en particular porque es un aliado importante no miembro de la OTAN", pidió.