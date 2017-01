—La tarea legislativa es muy importante pero no reemplaza a la gran política. Como peronistas creemos que el voto popular es el que define las cuestiones. Entonces no es que vamos a armar una especie de Grupo A como el de 2009 para bloquear todas las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. Sí estaremos como siempre del lado de los humildes y toda cuestión que quieran para reducir costo laboral y salarios saben que no cuentan con nosotros y que vamos a hacer todo lo posible para no permitirlo.