"Macri publicó un decreto en el que decide que el Indec no es más el coordinador del sistema estadístico nacional. O sea, el Indec no es más el Indec", definió el ex funcionario al referirse al decreto 47/2017, en el que se establece que el instituto delegará el análisis del "impacto de las operaciones de deuda pública externa sobre la balanza de pagos" al Banco Central (BCRA).