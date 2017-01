A pesar del evento de esta mañana en Casa Rosada, el macrismo no tiene apuro en discutir el traspaso. Al menos no la misma premura con la que aprobó la cesión de la Policía Federal a la Ciudad hace un año, en sesiones extraordinarias, en la Legislatura, que no necesitó refrendarse por el Congreso, producto de la Ley Cafiero. "No vamos a convocar a extraordinarias. Tenemos pensado discutirlo e intentar aprobarlo entre fines de marzo y principios de abril", aseguraron desde el bloque PRO porteño. "Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que el Congreso lo apruebe. Lo haremos en paralelo", agregaron.