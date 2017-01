Desapareció de los medios. No tiene predisposición, o al menos no la hay desde su defensa. Se recluyó en su familia y trabaja como free lance en consultoría informática, aunque un año atrás admitió que pensó en suicidarse: "Lo pensé en su momento. Es muy difícil superar ciertos ataques. Si Arroyo Salgado no hubiera parado de pegarme, a lo mejor me liquidaba. Es muy difícil soportar todo eso. Dijeron que era puto, que le llevaba falopa [droga], que era ñoqui [que cobraba un sueldo del Estado sin trabajar]. Terminaron diciendo que yo no era un buen profesional, que la computadora era un colador…", sostuvo en declaraciones a la revista Diez Sudacas.