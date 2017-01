Sara Garfunkel, la madre de Nisman, avisó que no podía estar presente en los homenajes de hoy, sin embargo dejó un emotivo mensaje de agradecimiento: "Aunque no le es posible estar físicamente presente, pero si lo estoy desde lo más profundo de mi corazón. Y es en esta oportunidad quiero agradecerles en nombre propio y en el de mi familia la elaboración de este monumento que recordará, no solo la memoria de mi hijo, sino la de un valiente fiscal de la diáspora, que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su más valioso bien, su vida misma en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie".