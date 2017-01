Asimismo, criticó enfáticamente a la Justicia: "No venimos a construir un héroe sino a reclamar la verdad y limpiar su memoria. No venimos a poner a Nisman sobre un pedestal pero si a elevarlo por sobre el barro que quisieron hundirlo. No somos fanáticos que venimos a exigir una verdad que se acomode a nuestras creencias, sino a saber qué pasó realmente. Hubo sectores de la política y justicia que lo impidieron sistemáticamente hasta hoy. Conocemos las caras de los que quisieron matar por segunda vez al fiscal Nisman".