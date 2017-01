El funcionario bonaerense no la pasa mal. Heredero del capital económico de su familia, su abuelo fue dueño de la reconocida marca de electrodomésticos que fue furor en los 80 Kenia Sharp, al hombre de Jelinek le reconocen su actitud política. Su pata política es aún mas simple que lo que se cree. En pleno armado de las candidaturas en el 2015, el PRO detectó que no había referentes en Malvinas para hacerle contrapeso a Cariglino y al FPV, en ese contexto, el joven con ganas se ofreció. El primer pasó fue cambiar su domicilio a Los Polvorines y desde ahí arrancar a caminar el municipio: no le alcanzó. Aún así, su gesto fue premiado y ahñi radica su lugar en la estructura del Gobierno provincial.