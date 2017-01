Fútbol para Todos

El fútbol está en una crisis terminal. Los dirigentes en vez de encarar el tema, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche. El Estado no va a participar más en el Fútbol para Todos. Hace seis meses que lo tienen claro. Nosotros no vamos a participar más. Además, deben pagar sus impuestos. No hay excepciones para nadie.