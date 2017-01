Lo digan en público o no, para los peronistas Mauricio Macri es un usurpador del poder, un error de la historia. En sus discusiones, pasan horas tratando de dilucidar cómo pudo haber sucedido lo que imaginaban imposible, a saber, que perdieran las elecciones con alguien que no hizo de Juan Domingo Perón el centro de su vida, ni para seguirlo ni para denostarlo. Macri no viajó a Madrid para intentar conocer al líder en el exilio, no estuvo en Ezeiza cuando volvió, no leyó sus libros, no se trenzó en debates eternos acerca de si hizo bien o no en dejar a su esposa como sucesora cuando sabía que se iba a morir. Tampoco es heredero de esas controversias en las que está asentada la política argentina. No lo une con el peronismo el amor, mucho menos el espanto.