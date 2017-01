–Hoy tenemos una barrera que es de 16 años y no estamos pensando en bajarla automáticamente a 14. Lo que estamos pensando es que se pueda analizar la posibilidad de imputarlo en determinados delitos.

Por ejemplo ¿cómo se desarrollaría el caso Brian en lo que nosotros estamos proponiendo? Que el fiscal pueda probarle al juez que el chico comprendía la criminalidad del hecho cuando mató al otro chico. No puede ser una respuesta razonable para la gente "ni lo trato porque al chico le faltan dos meses para cumplir los 16 años". El mensaje es que frente a hechos contra la vida el juez valora si el chico es imputable o no e inicia un proceso para aplicarle una sanción. Eso es lo que queremos. Queremos que el menor que delinca se haga cargo para que se convenza de que está mal lo que hizo y no lo vuelva a hacer.