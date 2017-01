"Estaba en Goya y recibí un llamado del jefe de policía provincial planteándome esta situación. No tiene ni pies ni cabeza que 16 personas sean llevadas para declarar de Corrientes a Goya. Me pareció una barbaridad. Me interioricé en el tema y pedí ir", afirmó Colombi semanas atrás a Infobae. "No se cumplieron las normas mínimas, no se le avisó a la Policía correntina. Los testigos estuvieron hasta las 4 de la tarde, tuvimos que costearles el traslado de vuelta a Corrientes capital, no les habían dado ni agua", concluyó.