Seguramente que adentro de la Policía todavía hay lugares de corrupción que no encontramos y que vamos a seguir encontrando. No se desarma de un día para el otro. Seguimos apartando a gente por qué no hace bien su trabajo. Estamos hablando de 94.000 personas. Entiendo que la gente quiere respuestas ya, pero no hay recetas mágicas. Yo no le voy a mentir a la gente. La única seguridad que les puedo dar es que yo se en qué vereda estoy parada, y el Presidente también. Yo no soy parte del narcotráfico, no soy parte de las mafias policiales, no soy parte del juego. Yo no convivo con el delito. Pero va a llevar tiempo.