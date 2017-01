En el Ministerio de Ambiente argumentan que el 22 de noviembre la Dirección de Asuntos Jurídicos determinó que estaba fracasada la licitación y un día después el expediente fue enviado a la Jefatura de Gabinete. Los datos no hacen otra cosa que confirmar que la licitación no estaba caída de manera formal. "Ya teníamos la información que se habían caído las ofertas y salimos a buscar empresas para contratar en la emergencia. Hubiese sido negligente no hacer algo", dijo un funcionario que conoce en detalle el trámite administrativo.