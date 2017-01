Estados Unidos preparó el Golpe de Estado contra Jacobo Arbenz en 1954, invadió Cuba en 1961, apoyó regímenes autoritarios en Irán, Irak, Arabia Saudita y Egipto, derrocó a Salvador Allende en Chile con un plan diseñado por Henry Kissinger, respaldó a las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay y Brasil, intervino en los procesos electorales de Grecia, Italia, España y Alemania, y lanzó dos ataques nucleares contra Japón para terminar con la Segunda Guerra Nuclear. Washington no dudó en cruzar ilegalmente fronteras, planificar magnicidios y entronar a líderes populistas, si eso implicaba ratificar el Destino Manifiesto de los Estados Unidos. Pero nunca sufrió un ataque en territorio propio que no mereciera una réplica rápida y aniquiladora para ratificar su protagonismo en la agenda mundial. Sucedió con el ataque japonés a Pearl Harbor y se reiteró con los atentados de Al Qaeda a los Torres Gemelas y al Pentágono. En ambas situaciones, traumáticas e históricas, no hubo dudas ni misericordia.