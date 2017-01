Pero ese modelo no sobrevivió. La temporada siguiente fue un fiasco y, aunque imaginó que era posible confundir a la justicia con sus infinitos recursos, Yabrán en mayo de 1998 terminó suicidándose para huir de una orden de arresto emitida por el juez José Luis Macchi que lo consideró autor intelectual del asesinato y realizó 18 allanamientos y un pedido a Interpol para encontrarlo. Dos años después, el 2 de febrero de 2000 fueron condenados a prisión perpetua todos los involucrados con el crimen y ya no queda nadie preso, pero todos cumplieron su condena. Algunos incluso, como el ex comisario de Pinamar Alberto Gómez, encontrado culpable de liberar la zona para que puedan actuar los asesinos, sigue viviendo aquí. También los ex policías Aníbal Luna y Sergio Cameratta.