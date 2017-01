—Vos leíste que Carolina Stanley les dio una suma de dinero enorme para que no corten la calle. La lógica es que un buen manejador de la política les hubiera dado una suma de dinero cada semana sin corte. La inocencia del PRO. El gobierno de Macri es bastante generoso con la necesidad de la sociedad pero esa generosidad no la transforma en mérito político, cuando Cristina haciendo mucho menos lo convertía en una revolución socialista. Pero de fondo, entramos en una etapa en la que este capitalismo, tal cual como está formulado desde Cavallo para acá, no da más, acá no va a haber brotes verdes si no cambiamos la estructura económica.