La ocasión resultó propicia para exhibir unanimidad legislativa, aunque al oír el lado de los intendentes el consenso no es tan claro. Algunos prefirieron el perfil bajo ante el veto, tal vez por aquella máxima peronista de que crear una comisión es el medio ideal para que algo no avance. En el caso de las obras y en un año de elecciones, nadie cree que eso suceda, sobre todo con un gobierno como el de Vidal que no pide sumisión ni pleitesía a la hora de asignarlas.