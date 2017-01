Hay otro dato curioso que une las dos causas. El "arrepentido" Leonardo Fariña, que puso en jaque a la ex presidenta, también habló de cartelización en la gestión de Daniel Scioli, esto es, un sistema diseñado para armar licitaciones a medida. "La obra pública en la provincia se manejaba entre Wagner, que era el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, el gobernador de la provincia, que era Scioli, y el ministro de Planificación, que era De Vido. Estos modelos de asignaciones irregulares se replicaban en distintas provincias", dijo cuando le tocó declarar ante el fiscal Alvaro Garganta en la causa que investiga al ex gobernador, a su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, y a otros ex funcionarios.