El juez federal Daniel Rafecas desestimó los últimos días del año la imputación que la fiscal Paloma Ochoa le había hecho a Macri, al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, y al ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, para iniciar una causa penal. El magistrado entendió que no había nada que investigar porque se trataba de una decisión de política no judiciable pero la fiscal apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara.