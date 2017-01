—Como la situación del país en muchos aspectos fue mala —y el año que viene seguramente no va a ser todo lo buena que querríamos—, creo que la gente va entendiendo que estamos haciendo una transformación llamativa y va a seguir acompañando. Tampoco hay otra opción. Pero no porque no hay otra opción política: no hay otra opción para que la Argentina se haga cargo de sus temas. El ritmo del deseo es "quiero todo ya". El de la realidad es orgánico: hay procesos que tienen su tiempo. Como es un gobierno que habla con la verdad, trabajador y no corrupto, me parece que van a seguir acompañando. Yo tengo la sensación de que Mauricio va a tener dos períodos de gobierno. Van a ser ocho años que van a marcar una transformación muy fuerte en la Argentina. No solo por virtud del Gobierno sino porque la época lo pide y el país necesita ese cambio. Fueron muchos años de un liderazgo político clásico y un estilo de no hacerse cargo de las cuestiones nacionales victimizándose. Ahora me parece que hay una necesidad de ver las cosas de frente.