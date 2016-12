—Cuando yo era chico había primero inferior y primero superior, porque no había repetición en primer grado. Hay países que no tienen repetición en ningún grado. El país con mejor calidad educativa, Finlandia, no tiene. Eso no dice si es de calidad o no. Es lo más normal del mundo, porque los procesos de maduración del aprendizaje, de la lectoescritura y del cálculo básico son muy distintos. Es muy distinto para el chico que hizo cuatro años de jardín de infantes que para aquel que ingresa recién en ese momento. Si a uno lo hago repetir, él piensa que no le da la cabeza, la madre piensa que el chico no sirve para estudiar y lo que hago es estigmatizarlo…