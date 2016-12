Actualmente, Timerman también es investigado por el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como "traición a la Patria". En ese caso su voz sí aparece en un audio donde conversa con el ex titular de la AMIA Guillermo Borger y le dice: "Hace 18 años que pusieron la bomba. Vos no me decís con quién negociar, me estás diciendo con quién no negociar, que vivo que sos. ¿Con quién querés que negocie entonces?".