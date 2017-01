"Preferiría que me metan una piña antes que me saquen el psicólogo. Con una piña se te va lo 'verde' y ya está, pero con un psicólogo, uno tiene contención. Hoy en la cárcel no tenés con quien hablar. Mis compañeras y yo no robamos, no hicimos nada malo y seguimos en la cárcel. Nos tratan como si fuéramos los peores delincuentes", explicó.