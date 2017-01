Tras la audiencia, la abogada de la líder de la Tupac, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó su malestar por la sentencia que dictó la Justicia jujeña: "No teníamos ninguna expectativa de que se tratara de un tribunal independiente y que tengamos un juicio justo". Y añadió: "No es un fallo ajustado a derecho, no podemos saber cuáles son los argumentos porque los vamos a tener el 3 de febrero. Hemos demostrado que no hay ninguna prueba válida de que Milagro haya enviado a alguien a manifestarse".