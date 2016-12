En esa asociación ilícita, la ex jefa de Estado tuvo "un rol preponderante" y junto a otros ex funcionarios, como el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, llevaron a cabo un "acuerdo de voluntades; en este caso, tendiente a apoderarse ilegítimamente de los fondos asignados a la obra pública vial en una provincia, Santa Cruz".