— Salí en el 2008 para hacer un doctorado. Yo era profesor de la Universidad de La Habana, de Historia de las Ideas Políticas, una época bonita en la Universidad, pero había presentado dos proyectos de un doctorado y eran temas sensibles y no se aprobaban. Por otro lado me había vinculado a grupos de jóvenes escritores, intelectuales amigos, que intentábamos pensar un socialismo diferente, más participativo y democrático. Y fueron cerrándose las posibilidades, hubo compañeros que fueron expulsados de los trabajos, recibimos amenazas por irnos a la calle a una manifestación. Yo tenía que hacer mi doctorado, en ese contexto no lo podía hacer y me fui a México. Volví en un par de ocasiones y la última vez, en 2011, me tocó un operativo en el aeropuerto muy ridículo, con requisas de cosas, después un interrogatorio por la seguridad del Estado, y la señal muy clara, con amenazas, a mí directamente y a seres queridos y familia, de que yo no tenía espacio. Todavía estuve un año tanteando posibilidades de trabajo allá con una especie de think tank independiente pero no hubo posibilidades de empleo para nada. Soy hijo único, tengo que mantener en buena medida a mis padres. Entonces ahí se me reúne la condición de migrante y la peculiar condición política de ser un intelectual crítico.