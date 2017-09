Por el otro lado, también descartó que los 20 gendarmes que declararon hayan acordado previamente lo que iban a testificar. "Es muy difícil. Que todos se hayan puesto de acuerdo es poco probable. En algún punto las diferencias de visión y de datos surgen en una testimonial. No lo descarto, pero no estoy encontrando nada que me esté haciendo sospechar que hay un armado previo en sus declaraciones", argumentó.