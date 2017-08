-El siguiente look es un poco más formal pero no por eso menos canchero. A la pollera negra le agregaron una camisa rayada blanca y celeste que tiene volados en las mangas. Así el look se puede transformar en algo más arreglado. ¡Atención! Volados en la manga y también en la pollera siempre y cuando no sea muy cargado y exagerado, es un rotundo ¡Sí!