Jorge Odón lleva casi 11 años abocado a su sueños y el camino no fue fácil hasta lo que hoy es considerado como un gran invento: un facilitador de partos. "Yo salía de haber alineado un auto -es mecánico de profesión-y me llamaban para ir a un parto. Y salía derecho. Eso ya era terrible. Además, a mí me sacan sangre y me desmayo", cuenta con humor al recordar las primeras pruebas de su invento.