Es clave. Empezando porque es lo que nos permite tener un portal web. También contamos con una parte mobile, pero la estamos ampliando y mejorando porque nos va a permitir hacer todavía más eficiente la comunicación entre todos los ferreteros, cerrar operaciones juntos y coordinar la voluntad de compra del conjunto. Funcionamos como una comunidad, nos hacemos consultas todo el tiempo y esta tecnología nos permite llegar a un punto de equilibrio balanceado y equitativo para todos. Es por eso que, para nosotros, la tecnología es core (central). No me refiero sólo a nuestra plataforma, sino que hay otras tecnologías que también usamos mucho y que son herramientas fundamentales de nuestro día a día, como WhatsApp, por ejemplo. La tecnología es lo que nos permite ser una comunidad on line con reflejos instantáneos.