Muchas veces no vemos directamente los beneficios de la tecnología. En realidad es al revés: la tecnología es más útil y más fina cuanto más sutil e invisible se vuelve. Por ejemplo, si hay sensores en un paso a nivel para saber si las bombas están funcionando bien, el ciudadano ni siquiera lo va a saber. Para que eso pase y funcione de esa manera, tuvo que haber mucha tecnología involucrada, aunque éste no lo sepa o vea. Lo que sí va a ver es que hubo una tormenta y tal vez ni se enteró por qué la ciudad no se inundó. Hay muchísimos ejemplos más donde la tecnología se vuelve totalmente invisible y en realidad es cuando más útil es.