Surgió a partir de una experiencia personal. Hace algunos años me fui a vivir a España por trabajo, pero seguía viajando mucho a Chile. En esa época me llenaban de encargos, tanto a la ida como a la vuelta. Pero no me ocurría sólo a mi, porque en las redes sociales veía que muchos de mis contactos hacían posteos para preguntar quién viajaba a tal lugar y así poder hacer un encargo.