"No lo leí", lo interrumpió, seca, Cristina. "Lo tenés que leer. Está bien hecho", le sugirió el experimentado periodista. La ex presidenta le explicó entonces por qué no leía "las biografías mías o las de Néstor. Porque, si son ciertas, ya las sé; y si son mentiras, no me interesan". Y agregó: "Yo estaba ahí. ¡Para qué lo voy a leer si yo sé lo que pasó!", en alusión a la muerte de su marido y mentor.