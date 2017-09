La información fue indiscutiblemente ocultada, por las razones que fueran. Según parece, la chica abusada les relató a los dirigentes estudiantiles lo que le había pasado. Eso parece ser, dadas las circunstancias, lo más parecido posible a un pedido de auxilio, que los estudiantes deberían haber amplificado transmitiéndolo a las autoridades del colegio o incluso a la fuerza pública. No podemos saber cómo fueron las conversaciones entre la chica abusada y sus representantes estudiantiles. Estos últimos sostienen que ella no quería hacer pública la situación, pero ya lo había hecho. Ya que no iba a amplificar, entonces, ese pedido de auxilio, lo volvieron realmente estentóreo: le "pidieron" (?) al abusador que no viniera más a la toma para no generar una situación "incómoda" (?), y se pusieron a redactar un protocolo. El protocolo ya existía y era el siguiente: había que levantar la toma, alertar a las autoridades y a los padres de la chica abusada.