Para este año la quita de subsidios económicos rondará el 13%, lo que significa un aumento en las tarifas de servicios públicos. El Gobierno apunta a mejorar el déficit primario (ingresos menos gasto), aunque el asunto crucial estará en los intereses de la deuda, dato con el cual podemos tener una idea del déficit financiero, que para el 2017 será del -6,2% del PIB. Pero el déficit financiero no disminuirá como se plantea con el déficit primario, porque, como dice el resumen del presupuesto 2018, las deudas se pagarán con más deuda y no con las reservas internacionales. Aunque la mayor parte de los ingresos que van a parar a las reservar provienen de este proceso de endeudamiento, porque tanto el ministro de Economía como el Presidente no esperan ingreso de divisas por la balanza comercial entre 2018 y 2021.